Станет ядом: врач назвала хлеб, который может вызывать рак

Хлеб издавна считается символом гостеприимства и домашнего уюта. Однако в последнее время многие диетологи бьют тревогу - современные сорта злаков и технологии выпечки делают этот продукт потенциально опасным для некоторых групп населения.

По словам ведущего нутрициолога страны Марии Ивановой, ряд ингредиентов и добавок, используемых при производстве хлеба, могут провоцировать развитие хронических заболеваний. В частности, избыточное количество крахмала в муке новых высокоурожайных сортов пшеницы резко повышает гликемический индекс готовых хлебобулочных изделий. Это чревато обострениями диабета и ожирением.

Еще более серьезную опасность таит в себе пшеничный белок глютен. По данным ВОЗ, глютеновая непереносимость и аллергия на него диагностируются у 5-10% населения Земли. При этом полностью избежать воздействия глютена таким пациентам крайне сложно, ведь он содержится во многих видах хлеба, макаронных изделий, кондитерских и мясных продуктах.

И если для большинства людей последствия регулярного употребления глютена ограничиваются лишь неприятными симптомами типа метеоризма, то для страдающих целиакией (непереносимостью глютена) это чревато развитием жизнеугрожающих осложнений. Глютен буквально отравляет их организм, повреждая слизистую тонкого кишечника и нарушая усвоение питательных веществ. Лечение целиакии на сегодняшний день не разработано, поэтому такие пациенты вынуждены полностью отказаться от продуктов с глютеном.

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Автор: Семен Подгорный