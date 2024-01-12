Поступила новая партия яиц из Азербайджана: они по-настоящему удивят

Новые поставки яиц из Азербайджана вызвали неоднозначную реакцию в российском обществе. Согласно данным Россельхознадзора, в страну было импортировано около 2 миллионов яиц для продажи населению. Это стало неожиданностью для многих потребителей, которые задают резонный вопрос: почему Россия, имея развитое сельское хозяйство, вынуждена покупать такой базовый продукт за рубежом?

В пятницу через пограничный КПП «Яраг-Казмаляр» в Россию поступила еще одна партия из 350 тысяч куриных яиц из Азербайджана. Представители надзорного органа заверили, что импорт осуществляется строго в соответствии с международными нормами качества и безопасности. Однако экспертное сообщество высказывает опасения насчет наращивания поставок и их потенциального негативного влияния на отечественных производителей яиц.

По мнению аналитиков, увеличение импорта яиц может быть связано как с дефицитом продукта на внутреннем рынке, так и с нехваткой мощностей для удовлетворения растущего спроса. На это влияют такие факторы, как изменение потребительских предпочтений, колебания цен на корма, транспортные расходы и прочее.

В крупных городах пока не наблюдается приток импортных яиц ни из Азербайджана, ни из других стран. Тем не менее, под влиянием новостей цены на местную продукцию пошли вниз. К примеру, в уфимских магазинах сетей «Окей» и «Ашан» десяток яиц стоит менее 100 и 105 рублей соответственно при покупке упаковки на 30 штук.

Автор: Семен Подгорный