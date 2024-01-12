Начнется в январе: новые правила РЖД неприятно удивят россиян

С наступлением 2024 года пассажиров российских железных дорог ожидает неприятный сюрприз в виде повышения тарифов на проезд. Изменения коснутся стоимости билетов как в вагоны с местами для сидения, так и в купе, спальные вагоны и вагоны повышенной комфортности.

По всей стране цены на железнодорожные билеты неоднократно пересматривались в сторону увеличения на протяжении прошлого года. В частности, тарифы на поездки в вагонах люкс, купе и СВ выросли на 8,1%. А в конце года подорожание коснулось даже наиболее доступных плацкартных вагонов — на 10,75%.

Кроме того, с начала января также увеличатся цены на билеты на высокоскоростные электропоезда «Сапсан» и «Ласточка». Например, проезд по маршруту Магнитогорск — Челябинск на «Ласточке» подорожает на 105 рублей до 1080 рублей. А за билет в вагон повышенной комфортности пассажирам придется выложить 2527 рублей.

Подобные нововведения вызвали бурные дискуссии среди любителей путешествий по железной дороге. Многие пассажиры выразили свое недовольство и обеспокоенность тем, как повышение тарифов скажется на доступности поездок для них. Ряд путешественников опасаются, что рост цен фактически сделает железнодорожный транспорт недоступным для значительной части населения страны.

Автор: Семен Подгорный