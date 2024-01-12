Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Начнется в январе: новые правила РЖД неприятно удивят россиян

Начнется в январе: новые правила РЖД неприятно удивят россиян

С наступлением 2024 года пассажиров российских железных дорог ожидает неприятный сюрприз в виде повышения тарифов на проезд. Изменения коснутся стоимости билетов как в вагоны с местами для сидения, так и в купе, спальные вагоны и вагоны повышенной комфортности.

По всей стране цены на железнодорожные билеты неоднократно пересматривались в сторону увеличения на протяжении прошлого года. В частности, тарифы на поездки в вагонах люкс, купе и СВ выросли на 8,1%. А в конце года подорожание коснулось даже наиболее доступных плацкартных вагонов — на 10,75%.

Кроме того, с начала января также увеличатся цены на билеты на высокоскоростные электропоезда «Сапсан» и «Ласточка». Например, проезд по маршруту Магнитогорск — Челябинск на «Ласточке» подорожает на 105 рублей до 1080 рублей. А за билет в вагон повышенной комфортности пассажирам придется выложить 2527 рублей.

Подобные нововведения вызвали бурные дискуссии среди любителей путешествий по железной дороге. Многие пассажиры выразили свое недовольство и обеспокоенность тем, как повышение тарифов скажется на доступности поездок для них. Ряд путешественников опасаются, что рост цен фактически сделает железнодорожный транспорт недоступным для значительной части населения страны.

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах

Читайте также:

Исчезают с полок: покупатели удивились отсутствию яиц и новым ценам в магазинах
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok