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Можете угробить свое здоровье: врачи рассказали о негативных последствиях от употребления чая

Можете угробить свое здоровье: врачи рассказали о негативных последствиях от употребления чая

Врачи предупреждают, что чрезмерное употребление чая может нанести серьезный вред здоровью. Хотя этот напиток и содержит полезные вещества, неправильное приготовление и питье чая таят в себе ряд опасностей.

В первую очередь стоит уделить внимание гигиене. Чайник и чашки должны тщательно мыться после каждого использования, чтобы избежать скопления вредных микроорганизмов. Их попадание в организм чревато проблемами с почками, желудочно-кишечным трактом и инфекциями.

Также важно выбирать подходящее время для чаепития. Пить чай сразу после еды категорически не рекомендуется. Из-за способности чая усиливать выведение полезных веществ, те просто не успеют усвоиться и будут потеряны. Лучше выждать как минимум 30-40 минут после приема пищи перед тем, как насладиться ароматным напитком.

Кроме того, следует проявлять осторожность с температурой чая. Горячий напиток может вызывать ожоги и воспаления в полости рта и пищеводе. А холодный чай теряет большую часть своих полезных свойств. Оптимально пить чай теплым - так сохраняются все витамины и микроэлементы.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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