Птицефабрика выступила с заявлением: массовые продажи яиц в магазинах под запретом

В последние месяцы стоимость куриного яйца в России существенно выросла, что вызвало беспокойство среди потребителей. Недавно крупнейшая птицефабрика страны «Русское поле» выступила с разъяснениями по этому поводу.

Руководство предприятия согласилось с мнением президента о том, что рост цен обусловлен повышенным спросом населения и сокращением импортных поставок. Также отмечалось, что отрасль столкнулась с серьезными трудностями в условиях санкций и перехода на импортозамещение.

По информации птицефабрики, оптовые цены на их продукцию поднялись в октябре на 24-29 рублей за десяток в зависимости от сорта. В настоящее время средняя оптовая цена составляет 126 рублей, а розничная достигает 150 рублей за десяток. При этом подчеркивалось, что предприятие не несет ответственности за наценки торговых сетей и магазинов.

В заявлении также говорилось, что «Русское поле» категорически запрещает оптовую реализацию своей продукции в розничных точках и пресекает такие нарушения. Желающим приобрести яйца оптом рекомендуется обращаться непосредственно в отдел сбыта птицефабрики.

Руководство выразило благодарность неравнодушным гражданам, которые сообщают о случаях теневой торговли. Это свидетельствует об ответственном подходе предприятия к соблюдению правил и стремлении установить справедливые цены.

В то же время в некоторых регионах цены на яйца значительно ниже. К примеру, в Уфе в сети «Окей» предлагают упаковку из 30 яиц за 296 рублей, что дешевле 100 рублей за десяток. В магазинах «Ашан» десяток обойдется от 105 рублей, а в «Пятерочке» — 120 рублей.

Автор: Семен Подгорный