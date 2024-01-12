Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Птицефабрика выступила с заявлением: массовые продажи яиц в магазинах под запретом

Птицефабрика выступила с заявлением: массовые продажи яиц в магазинах под запретом

В последние месяцы стоимость куриного яйца в России существенно выросла, что вызвало беспокойство среди потребителей. Недавно крупнейшая птицефабрика страны «Русское поле» выступила с разъяснениями по этому поводу.

Руководство предприятия согласилось с мнением президента о том, что рост цен обусловлен повышенным спросом населения и сокращением импортных поставок. Также отмечалось, что отрасль столкнулась с серьезными трудностями в условиях санкций и перехода на импортозамещение.

По информации птицефабрики, оптовые цены на их продукцию поднялись в октябре на 24-29 рублей за десяток в зависимости от сорта. В настоящее время средняя оптовая цена составляет 126 рублей, а розничная достигает 150 рублей за десяток. При этом подчеркивалось, что предприятие не несет ответственности за наценки торговых сетей и магазинов.

В заявлении также говорилось, что «Русское поле» категорически запрещает оптовую реализацию своей продукции в розничных точках и пресекает такие нарушения. Желающим приобрести яйца оптом рекомендуется обращаться непосредственно в отдел сбыта птицефабрики.

Руководство выразило благодарность неравнодушным гражданам, которые сообщают о случаях теневой торговли. Это свидетельствует об ответственном подходе предприятия к соблюдению правил и стремлении установить справедливые цены.

В то же время в некоторых регионах цены на яйца значительно ниже. К примеру, в Уфе в сети «Окей» предлагают упаковку из 30 яиц за 296 рублей, что дешевле 100 рублей за десяток. В магазинах «Ашан» десяток обойдется от 105 рублей, а в «Пятерочке» — 120 рублей.

Поступила новая партия яиц из Азербайджана: они по-настоящему удивят

Читайте также:

Поступила новая партия яиц из Азербайджана: они по-настоящему удивят
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok