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Запреты уже действуют: новые правила в супермаркетах касаются всех без исключений

Запреты уже действуют: новые правила в супермаркетах касаются всех без исключений

С начала 2024 года в магазинах и супермаркетах по всей стране введены новые правила, нарушение которых повлечет за собой серьезные санкции. Юрист Ирина Сивакова отметила, что эти нововведения уже вступили в силу для всех торговых точек без исключения.

Теперь судом запрещено использовать при описании товаров характеристики, способные ввести покупателей в заблуждение. В случае нарушения этого правила потребители могут требовать компенсацию.

Кроме того, начиная с января текущего года, магазинам нельзя отказывать покупателям в возврате денег за неиспользованные подарочные сертификаты.

Потребители также имеют право на получение компенсации, если обнаружат на упаковке товара вводящую в заблуждение информацию. Одно из таких решений было принято после жалобы покупателя лаваша. Мужчина выяснил, что продукт был неверно обозначен как «армянский» и «элитный», хотя на самом деле был произведен в России.

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Автор: Семен Подгорный
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