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Как распознать яйца из Турции в магазине: они вас по-настоящему удивят

Как распознать яйца из Турции в магазине: они вас по-настоящему удивят

В последнее время в Россию стали активно завозить куриные яйца из Турции. Недавно произошла очередная поставка этого продукта в нашу страну — более трехсот тысяч штук яиц из соседней республики прибыли для дальнейшей реализации на полках российских магазинов и супермаркетов.

Это событие не оставило россиян равнодушными и вызвало повышенный интерес у потребителей. Многие задумались о том, как можно на глаз определить импортное яйцо, чтобы не перепутать его с отечественной продукцией прямо в торговом зале.

Оказалось, что отличить турецкое яйцо от российского довольно просто. В нашей стране принято фасовать это продукт по 10 штук в упаковку. А вот в Турции традиционными являются упаковки по 6, 15 или 30 яиц. Таким образом, российский покупатель без труда может заметить непривычное количество в коробке и понять, что перед ним импорт.

Конечно, турецкие яйца стоят дешевле отечественных аналогов. Однако специалисты предостерегают: на самом деле они могут обойтись потребителю дороже. Ведь при транспортировке на большие расстояния возрастают затраты на логистику. Кроме того, у импортных яиц значительно меньший срок годности, чем у продукции российских производителей. Поэтому при выборе следует тщательно изучать маркировку и обращать внимание на свежесть товара.

Пока в Уфе яиц из Турции нет, зато представлена продукция из других регионов России. Самые доступные цены в магазинах сети «Окей» — менее 100 рублей за десяток яиц, если покупать упаковку из 30 штук. В «Ашане» тоже есть варианты по 10 штук от 105 рублей за коробку. А вот в «Магните» минимальная стоимость — уже 130 рублей.

Несмотря на интерес к импортному продукту, отечественные яйца по-прежнему остаются более выгодным вариантом для российского потребителя. Главное — быть внимательным и тщательно изучать информацию о товаре перед покупкой.

Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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