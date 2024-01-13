Это дорого: российский миллионер оказался поражен ценами на яйца

В последнее время в России наблюдается существенный рост цен на продукты питания. Особенно заметно подорожание коснулось такого простого и повседневного продукта, как куриные яйца.

Известный российский футболист-миллионер Станислав Агкацев в одном из интервью честно признался, что был шокирован, узнав о реальных ценах на яйца в магазинах. По его словам, стоимость десятка яиц высшего сорта может доходить до 150 рублей, что по его мнению является очень высокой ценой.

Спортсмен считает, что при таком уровне доходов, который есть у большинства граждан России, покупать яйца по 150 рублей за десяток — это настоящая роскошь. Ранее с проблемой высоких цен столкнулся и другой известный футболист — Данил Круговой, выступающий сейчас за петербургский «Зенит», но начинавший карьеру в «Уфе». Он отмечал, что зарплаты россиян растут гораздо медленнее, чем цены на товары повседневного спроса.

По данным статистики, в Уфе средняя стоимость десятка куриных яиц составляет около 130 рублей. В крупных торговых сетях, таких как «Ашан», можно иногда найти яйца по 105 рублей за упаковку, однако они быстро раскупаются.

Ранее в СМИ поднимался вопрос о том, как отличить в магазине дешевые яйца турецкого производства от отечественных. Эта проблема тоже напрямую связана с общим ростом цен на продовольствие в России.

Автор: Семен Подгорный