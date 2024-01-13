Дешевле не берите даже по акции: названа стоимость настоящей печени трески

Недавнее исследование, проведенное экспертами Роскачества, показало тревожные результаты в отношении качества консервированной печени трески. Было проанализировано 14 наименований этого продукта, цена на которые была равна или ниже себестоимости. Оказалось, что ни одна из этих марок полностью не соответствует основным требованиям технического регламента и государственных стандартов.

Из всех изученных образцов только в трех случаях была обнаружена подлинная печень атлантической трески, стоимость которой превышала 104 рубля за 100 грамм. В то же время в четырех банках присутствовала печень минтая, цена на которую в три раза ниже. Некоторые производители вообще заменили основной ингредиент молоками.

Полученные результаты вызвали серьезные опасения у потребителей. Специалисты рекомендуют тщательно изучать информацию на этикетках перед покупкой. Если вид рыбы не указан в названии продукта, лучше воздержаться от его приобретения.

Кроме того, не стоит покупать консервы по цене от 60 до 104 рублей за 100 граммов, поскольку очень велика вероятность, что в них содержится не печень трески, а более дешевые заменители — печень минтая, молоки или их смесь. Эти шокирующие выводы подчеркивают важность тщательного выбора продуктов и необходимость усиления контроля за качеством на рынке консервированной продукции.

Автор: Семен Подгорный