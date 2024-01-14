В Россию привезли сотни тысяч иностранных яиц: такого не ожидали

В последнее время в Россию стали активно завозить яйца из-за рубежа. Это связано с резким подорожанием отечественных куриных яиц.

По данным таможенной службы, только за один день, 13 января, через пограничный переход «Яраг-Казмаляр» в Россию доставили более 300 000 куриных яиц из Азербайджана. Это далеко не первая крупная партия импортных яиц. С начала года из этой страны было импортировано уже 1,8 млн штук.

Помимо этого, в начале года в Россию также завезли партию яиц из Турецкой республики. Такие беспрецедентные поставки иностранных яиц связаны с резким ростом цен на отечественную продукцию. За прошлый год стоимость куриных яиц в нашей стране выросла почти в полтора раза. В связи с этим российские производители столкнулись с проблемами сбыта, и власти приняли решение разрешить ввоз дешевых яиц из-за рубежа.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с яйцами. По его мнению, рост цен связан с увеличением спроса и недостаточно быстрой реакцией властей.

В крупных городах цены на яйца уже начали снижаться благодаря импорту. Например, в Уфе в сетевых магазинах «Магнит» и «Лента» десяток яиц стоит 110 и 124 рубля соответственно. Еще дешевле в «Ашане» — 105 рублей. А самые низкие цены — в «Окей» — 78 рублей за десяток.

Автор: Семен Подгорный