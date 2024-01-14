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Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы

Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы

Внезапное решение Россельхознадзора об ограничении транзита птицеводческой продукции из США в Казахстан привлекло пристальное внимание общественности. Согласно информации из официальных источников, Россия намерена временно запретить транзит данной продукции через свою территорию. Такие меры продиктованы необходимостью защиты от возможного заноса высокопатогенного вируса гриппа птиц.

Примечательно, что объем поставок птицепродуктов из США в Казахстан в 2022 году достиг 23 тысяч тонн, однако в текущем году сократился до 15 000 тонн. Причиной послужила обеспокоенность эпизоотической ситуацией в Америке, где фиксируется нестабильная обстановка с опасным вирусом птичьего гриппа.

Это далеко не первый случай принятия Россией подобных ограничительных мер. В 2015 году Россельхознадзор уже вводил запрет на транзит живой птицы, мяса птицы и другой птицепродукции из США из-за распространения гриппа.

Стоит напомнить, что ранее Минсельхоз РФ выступал с предложением ограничить экспорт отдельных видов мяса птицы на полгода в связи с высокими ценами на внутреннем рынке. Толчком послужило обращение президента РФ Владимира Путина к проблеме завышенных цен на курятину.

В Россию привезли сотни тысяч иностранных яиц: такого не ожидали

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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