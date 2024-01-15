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В магазинах появятся искусственные яйца: они по-настоящему удивят

В магазинах появятся искусственные яйца: они по-настоящему удивят

Социальные сети и интернет-СМИ в последнее время активно муссируют тему появления на российском рынке искусственных куриных яиц китайского производства. Резкий рост цен на продукт подстегнул появление теорий о том, что в магазины уже начали поступать «поддельные» яйца вместо натуральных. Однако пока нет ни официальных заявлений, ни сообщений от покупателей, подтверждающих эту информацию. По крайней мере, в торговых сетях Башкирии до сих пор реализуются исключительно яйца от живых куриц.

Тем не менее, по некоторым данным, КНР действительно освоила выпуск дешевых синтетических яиц, которые уже проникли на азиатские и даже европейские рынки. Их себестоимость в 4 раза ниже, чем у натуральных аналогов, а срок хранения практически не ограничен. Для изготовления используется широкий спектр химических веществ: карбонаты кальция и калия, альгинат калия, алюмокалиевые квасцы, хлорид кальция, бензойная кислота, парафин, гипс, лимонная кислота, желатин и пищевые красители. Оболочку делают на основе смеси парафина, гипса и карбоната кальция. Несмотря на запрет продажи синтетических продуктов в качестве натуральных, опасения по этому поводу не утихают.

Журналисты активно делятся своими рекомендациями по распознаванию «подделок». Внешние отличия заключаются в более гладкой и идеально круглой форме. При вскрытии содержимое превращается в однородную массу вместо разделения на белок и желток. Кроме того, оболочка горит при поджигании. Однако наиболее верный способ — приготовление. У синтетических яиц есть химический запах и резиновый привкус. После варки «желток» не синеет по краям, остаётся пластичным в холодильнике, а «белок» желтеет и разваливается.

На данный момент самые дешёвые яйца в Уфе можно найти в магазинах «Окей» — цена за десяток составляет менее 79 рублей. Это почти на 50% дешевле среднерыночной цены. На втором месте «Ашан» с предложением по 98 рублей. А в «Магните» минимальная цена — 117 рублей за десяток.

Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы

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Решение принято: в России ограничат транзит яиц и курицы
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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