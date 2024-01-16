Удивительное единство: магазины ответили что будет с ценами на яйца

Российское правительство разработало предложение по ограничению розничных надбавок на яйца для шести крупнейших торговых сетей страны. Однако все компании отвергли это предложение, сославшись на аналогичное cоглашение, заключённое ими во время пандемии. Тогда речь шла о 10-процентной надбавке, теперь же, на фоне резкого подорожания яиц, власти хотят пересмотреть условия.

После отказа ритейлеров чиновники решили пойти другим путём — договориться напрямую с крупнейшим производителем яиц в регионе, Усть-Абаканской птицефабрикой, а также с посредниками, закупающими продукцию у этого предприятия. Правда, детали возможного соглашения пока не разглашаются. Стоит отметить, что доля фабрики на региональном рынке составляет около 5%.

Такая позиция властей вызвала широкий общественный резонанс, ведь в последнее время яйца существенно выросли в цене. Граждане ожидают от чиновников разъяснений и активных действий. Эксперты полагают, что переговоры о ценообразовании на яйца могут создать прецедент для ограничения цен и на другие социально значимые продукты. Ситуация на продовольственном рынке остаётся напряжённой, общественность пристально наблюдает за развитием событий.

В то же время в соседнем регионе цены на яйца демонстрируют обратную динамику. К примеру, в уфимских гипермаркетах «Окей» десяток яиц стоит дешевле 80 рублей — как и год назад. Чуть дороже продают в «Ашане» — около 100 рублей. Такая ценовая политика выгодно отличает данные торговые сети на фоне конкурентов.

Автор: Семен Подгорный