Магазины рвут цены на яйца: такого еще не было

Недавно в ряде торговых сетей произошло резкое снижение цен на куриные яйца. В частности, в магазинах «Гулливер» яйца третьего сорта, которые еще вчера продавались по 49,99 рублей за десяток, сегодня доступны по цене 29,99 рублей. Такое падение цен стало полной неожиданностью как для покупателей, так и для продавцов.

По словам представителей сети «Гулливер», причиной столь существенного снижения цен стал большой объем поставок яиц из Сибири. Вероятно, такая скорость оборота товара и позволила сети предложить яйца по таким низким ценам. Это вызвало небывалый ажиотаж среди покупателей — многие спешили купить сразу по нескольку упаковок.

В то же время некоторые высказали опасения по поводу качества и вкусовых качеств яиц, привезенных из отдаленных регионов. По их мнению, лучше отдавать предпочтение местной продукции, чем гнаться за дешевизной.

Так или иначе, эта ситуация заставила многих задуматься о причинах, которые могут влиять на ценообразование на продукты питания. В частности, насколько сильно цены зависят от объемов поставок, логистики, сезонных колебаний спроса и предложения. Возможно, в ближайшее время и другие продукты питания ждет подобная ценовая «качели».

При этом стоит отметить, что столь низкие цены на яйца наблюдаются далеко не во всех регионах. Например, в Уфе в магазинах «Окей» самые дешевые яйца стоят 70 рублей за десяток. А в сети «Ашан» цена за аналогичный товар доходит до 105 рублей. Так что жителям некоторых регионов придется либо мириться с более высокими ценами, либо заниматься поиском наиболее выгодных предложений.

Автор: Семен Подгорный