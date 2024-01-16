Такого не ожидал никто: на полках магазинов появятся искусственные яйца

Новости о возможном появлении в продаже искусственных яиц из Китая вызвали бурную реакцию среди российских потребителей. Люди активно обсуждают в социальных сетях это неожиданное известие и делятся опасениями относительно покупки подделок вместо натуральных продуктов.

Пользователи интернета бьют тревогу и ищут способы распознать химическое яйцо, не отходя от прилавка. Волнение граждан понятно - с виду такой продукт практически неотличим от обычного куриного яйца. Однако его состав вызывает массу вопросов и подозрений, так как эти яйца делаются из смеси различных химических компонентов.

Согласно данным, китайские производители для изготовления искусственных яиц используют целый ряд веществ: кальций карбонат, калий карбонат, калий альгинат, хлорид кальция, бензойную кислоту, парафин, гипс и многое другое. Хотя далеко не все эти компоненты безопасны для здоровья. Более того, есть предположения, что подобная продукция уже появилась на полках магазинов Китая и некоторых стран Европы.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперты советуют внимательно изучить внешний вид и свойства яиц перед покупкой. Говорят, что искусственные яйца отличаются особой гладкостью скорлупы и более правильной формой. Кроме того, при разбивании такого яйца желток смешивается с белком, что нехарактерно для натурального продукта. Ещё один признак - скорлупа химических яиц легко воспламеняется. Ну и конечно, вкус и запах у них специфические, не похожие на куриные.

Таким образом, будучи бдительными и осведомлёнными, покупатели смогут отличить натуральный товар от подделки и избежать потребления сомнительных продуктов. Но самые главные вопросы - допустят ли наше государство и контролирующие органы появление опасных для здоровья искусственных яиц в продаже и как избежать завоза фальсификата из-за рубежа.

Автор: Семен Подгорный