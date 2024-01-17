Раскрыты настоящие причины резкого подорожания куриных яиц

Среди основных причин резкого подорожания куриных яиц в последние месяцы эксперты называют рост цен на корма и витаминные добавки для птицы, дефицит рабочих рук на птицефабриках, а также общую инфляцию.

Дело в том, что большинство компонентов для производства полноценных и сбалансированных кормов приходится импортировать. С учетом ослабления национальной валюты и нарушения логистических цепочек из-за пандемии, цены на эти компоненты в последнее время существенно выросли. А это, в свою очередь, вынудило производителей яиц повысить отпускные цены на свою продукцию.

Помимо этого, из-за закрытия границ резко сократился приток дешевой рабочей силы из ближнего зарубежья. Многие птицефабрики испытывают острый дефицит рабочих рук, что также ведет к удорожанию производства и конечной стоимости яиц.

Наконец, стоит отметить влияние общей инфляции, которая затронула практически все сегменты продовольственного рынка. Ритейлеры вынуждены повышать ценники чуть ли не на все товары, включая яйца. Так проявляется общий рост цен в экономике.

В итоге сочетание этих факторов привело к тому, что яйца серьезно подорожали по всей стране. Но, несмотря на общую тенденцию, в некоторых торговых сетях Уфы до сих пор можно найти этот продукт по более привлекательной цене. Так, в магазине «Окей» за десяток просят 78 рублей. Это самое выгодное предложение на данный момент. Далее идут «Ашан» и «Пятерочка» с ценами 120 и 115 рублей за десяток яиц соответственно.

Автор: Семен Подгорный