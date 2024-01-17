Азербайджанские яйца появятся на полках магазинов: они всех сильно удивят

Новость о скором поступлении свежих куриных яиц из Азербайджана на прилавки российских магазинов вызвала неподдельный интерес и оживленные обсуждения среди потребителей.

Согласно данным, полученным из официального источника - пресс-службы Россельхознадзора, продовольственный груз был доставлен через пограничный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане.

Общий вес последней партии яиц составил впечатляющие 55,72 тонны, что эквивалентно 918 тысячам штук. Эти свежайшие продукты предназначены для дальнейшей реализации по всей территории России. Стоит отметить, что по прибытии грузов на склады временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения высокого качества и безопасности поступающей пищевой продукции.

В соответствии с последними цифрами, уже на 14 января в Россию было импортировано внушительное количество - 2,1 миллиона штук яиц из Азербайджана. Это радостное событие стало не только поводом для воодушевления у почитателей азербайджанской кулинарии, но и свидетельством крепких дружеских торговых связей между двумя государствами.

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Автор: Семен Подгорный