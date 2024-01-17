Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Азербайджанские яйца появятся на полках магазинов: они всех сильно удивят

Азербайджанские яйца появятся на полках магазинов: они всех сильно удивят

Новость о скором поступлении свежих куриных яиц из Азербайджана на прилавки российских магазинов вызвала неподдельный интерес и оживленные обсуждения среди потребителей.

Согласно данным, полученным из официального источника - пресс-службы Россельхознадзора, продовольственный груз был доставлен через пограничный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане.

Общий вес последней партии яиц составил впечатляющие 55,72 тонны, что эквивалентно 918 тысячам штук. Эти свежайшие продукты предназначены для дальнейшей реализации по всей территории России. Стоит отметить, что по прибытии грузов на склады временного хранения был проведен отбор проб для обеспечения высокого качества и безопасности поступающей пищевой продукции.

В соответствии с последними цифрами, уже на 14 января в Россию было импортировано внушительное количество - 2,1 миллиона штук яиц из Азербайджана. Это радостное событие стало не только поводом для воодушевления у почитателей азербайджанской кулинарии, но и свидетельством крепких дружеских торговых связей между двумя государствами.

Раскрыты настоящие причины резкого подорожания куриных яиц

Читайте также:

Раскрыты настоящие причины резкого подорожания куриных яиц
Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok