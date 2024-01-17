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Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется

Врач раскрыла секреты выбора качественных рыбных консервов: это проще, чем кажется

Выбрать качественные рыбные консервы не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — знать несколько простых советов от специалистов. Врач-диетолог Екатерина Кашух поделилась своим опытом, как отличить хороший продукт от подделки или испорченного товара.

Прежде всего, обращайте внимание на внешний вид банки. Она должна быть целой, без вмятин, подтеков и признаков ржавчины. Это говорит о том, что упаковка герметична и продукт не испортился. Также посмотрите на срок годности и место изготовления. Лучше выбирать консервы, произведенные недалеко от моря, ведь там используют свежую рыбу.

И еще один полезный совет — встряхните банку перед покупкой. Если вы слышите, что кусочки рыбы активно плещутся, значит, их мало, а больше жидкости. А вот если звук глухой, то продукт качественнее.

Зная эти нехитрые правила, можно смело идти в магазин и выбирать вкусные и полезные рыбные консервы для всей семьи. Главное — быть внимательным и не полениться проверить товар перед покупкой.

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Автор: Семен Подгорный
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