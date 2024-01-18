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В магазинах появятся яйца из неожиданной страны: власти уже отреагировали

В магазинах появятся яйца из неожиданной страны: власти уже отреагировали

Неожиданное предложение из Казахстана может скоро изменить ситуацию на российском рынке продовольствия. Как стало известно в среду, правительство республики получило запрос от России об увеличении поставок куриных яиц.

Эту новость подтвердила пресс-служба кабинета министров Казахстана. Вице-премьер дал поручение профильному ведомству — Минсельхозу — рассмотреть возможность нарастить экспорт яиц в приграничные районы РФ. По его словам, вопросы продбезопасности требуют гибких и оперативных решений.

Как сообщается, запасы отечественных яиц в Казахстане вполне достаточны. Уровень обеспеченности продукцией птицефабрик республики в 2022 году составил 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года Казахстан уже поставил за рубеж, в том числе в Россию, около 187 миллионов штук яиц.

Предложение из Астаны последовало после того, как президент РФ Владимир Путин в осенние месяцы выразил обеспокоенность ростом цен на мясо птицы. Глава государства отметил подорожание курицы и потребовал выяснить причины такой ситуации.

В результате уже в ближайшее время дешевые яйца из Казахстана могут появиться на прилавках магазинов Башкирии и других регионов России. Сейчас в Уфе самые низкие цены на это продовольствие — порядка 80 рублей за десяток в сети «Окей». Это почти вдвое дешевле, чем было перед новогодними каникулами. В других торговых сетях цены пока выше — от 100 до 120 рублей.

Раскрыты настоящие причины резкого подорожания куриных яиц

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Раскрыты настоящие причины резкого подорожания куриных яиц
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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