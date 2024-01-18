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Стоимость яиц вышла из пике: названы новые цены

Стоимость яиц вышла из пике: названы новые цены

Цены на куриные яйца в России впервые за последние полгода демонстрируют тенденцию к снижению. Согласно данным Минэкономразвития, стоимость десятка яиц сократилась на 0,2%. В Башкирии падение оказалось еще заметнее и составило 1,4%. Эта динамика является частью общей тенденции замедления темпов роста цен на продовольственные товары в целом по стране до 0,24%. Однако, что послужило причиной снижения стоимости яиц и какие факторы на это повлияли?

Как отмечает Минэкономразвития, снижение затронуло не только яйца, но и ряд других продуктов питания. В их числе макаронные и крупяные изделия, куриное мясо и сахар. Помимо этого, в сегменте непродовольственных товаров фиксируется уменьшение цен на легковые автомобили до 0,02%.

Эксперты указывают, что ситуация на рынке яиц находилась в центре внимания задолго до текущего снижения. Так, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отмечал стабильность цен и наличие импортной продукции. При этом средняя стоимость десятка яиц по данным Росстата составляет 128,46 рублей. Вместе с тем в розничных магазинах можно найти яйца значительно дешевле — менее 80 рублей.

С чем может быть связано снижение цен на яйца? Аналитики предполагают, что причиной могло стать как увеличение предложения яиц на рынке, так и изменение спроса со стороны покупателей. Кроме того, влияние могли оказать факторы, связанные с процессами производства и логистики яиц. Для выявления конкретных причин необходим более детальный анализ ситуации.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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