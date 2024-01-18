Россияне крайне недовольны: РЖД вводит новые правила

Начало нового 2024 года принесло неприятный сюрприз пассажирам Российских железных дорог. Руководство компании приняло решение о повышении тарифов на проезд в поездах дальнего следования.

Подобные меры вызвали беспокойство и недовольство граждан, поскольку рост цен коснулся практически всех категорий вагонов. Если в прошлом году стоимость билетов в вагоны люкс, купе и СВ увеличилась на 8,1%, то теперь аналогичное повышение затронуло даже относительно дешёвые плацкартные вагоны.

Кроме того, индексация тарифов произошла во многих регионах страны, где рост цен наблюдался уже не первый раз за последние годы. Особенно сильно выросли цены на билеты скоростного электропоезда «Сапсан».

Многие путешественники и пассажиры опасаются, что дальнейшее увеличение тарифов может сделать железнодорожный транспорт практически недоступным для значительной части населения страны. Это вызывает обеспокоенность общественности и ставит под вопрос долгосрочную стратегию руководства РЖД по развитию пассажирских железнодорожных перевозок.

Автор: Семен Подгорный