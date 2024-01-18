Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Россияне крайне недовольны: РЖД вводит новые правила

Россияне крайне недовольны: РЖД вводит новые правила

Начало нового 2024 года принесло неприятный сюрприз пассажирам Российских железных дорог. Руководство компании приняло решение о повышении тарифов на проезд в поездах дальнего следования.

Подобные меры вызвали беспокойство и недовольство граждан, поскольку рост цен коснулся практически всех категорий вагонов. Если в прошлом году стоимость билетов в вагоны люкс, купе и СВ увеличилась на 8,1%, то теперь аналогичное повышение затронуло даже относительно дешёвые плацкартные вагоны.

Кроме того, индексация тарифов произошла во многих регионах страны, где рост цен наблюдался уже не первый раз за последние годы. Особенно сильно выросли цены на билеты скоростного электропоезда «Сапсан».

Многие путешественники и пассажиры опасаются, что дальнейшее увеличение тарифов может сделать железнодорожный транспорт практически недоступным для значительной части населения страны. Это вызывает обеспокоенность общественности и ставит под вопрос долгосрочную стратегию руководства РЖД по развитию пассажирских железнодорожных перевозок.

Это дорого: российский миллионер оказался поражен ценами на яйца

Читайте также:

Это дорого: российский миллионер оказался поражен ценами на яйца
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok