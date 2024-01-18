В магазинах появились иностранные яйца: ученый рассказал как их быстро отличить

В последнее время на полках магазинов стали появляться яйца иностранного происхождения. Их можно отличить по размеру, цвету желтка, а также по некоторым другим признакам.

По словам российского ученого, профессора технических наук Александра Ишевского, основные питательные свойства импортных яиц из Турции и Азербайджана практически не отличаются от яиц, произведенных в России. Однако некоторая разница во вкусе и оттенке желтка может присутствовать. Это связано в первую очередь с особенностями кормления птицы в разных странах.

Кроме того, зарубежные яйца часто бывают крупнее по размеру и менее жестко категоризированы по весу, чем в нашей стране. Например, партия яиц из Турции, недавно поступившая в Россию, отличается бо́льшим разнообразием по этому показателю. Этот импорт стал возможен после разрешения властей на завоз 1,2 миллиарда яиц в первой половине 2023 года. Такое решение приняли для стабилизации резко возросших цен на продукты внутри страны, как пояснил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Иностранные яйца, таким образом, способны дополнить ассортимент в магазинах и предложить покупателям новые варианты по вкусу и размеру. Пока в Уфе в продаже только отечественная продукция, даже из Беларуси и Азербайджана яиц пока не поступало. Стоимость российских яиц варьируется от 78 рублей за десяток в сети «Окей» до 105 рублей в магазинах «Ашан».

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный