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Новые яйца: в магазинах резко растет цена на любимый миллионами россиянам фрукт

Новые яйца: в магазинах резко растет цена на любимый миллионами россиянам фрукт

В последнее время наблюдается рост цен на многие продукты питания. Однако особенно сильно выросли цены на бананы — фрукт, который миллионы россиян едят регулярно и с удовольствием.

Причиной резкого подорожания бананов стали события в Эквадоре, одном из крупнейших экспортеров этого фрукта. Из-за введения там комендантского часа работа на плантациях и транспортировка бананов сильно затруднена. Экспортеры предупреждают, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего повышения цен.

Российские розничные сети уже отреагировали повышением цен. В некоторых крупных супермаркетах, таких как «Метро», «Ашан» и «Перекресток», бананы вообще исчезли с полок. Где-то можно найти этот фрукт, но по очень высокой цене.

Например, в «Магните» самые дешевые бананы стоят 150 рублей за килограмм, а есть вариант и по 230. В «Пятерочке» цена чуть ниже — около 140 рублей. А в интернет-магазине «Самокат» придется заплатить почти 340 рублей за килограмм.

Изображение от senivpetro на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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