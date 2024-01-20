Яйца с кровью: что это значит и как вычислить в магазине

В последнее время тема качества и безопасности употребления яиц стала одной из самых обсуждаемых среди россиян. Началось все с резкого роста цен на это продовольствие, который вынудил многих пристальнее присмотреться к тому, что они покупают. Ведь яйца по-прежнему остаются неотъемлемой частью традиционного завтрака для большинства граждан.

Однако даже после окончания праздничного сезона, когда спрос на яйца традиционно растет, а цены взлетают, интерес покупателей к этой теме не угас. Многих по-прежнему волнуют вопросы о том, безопасно ли употреблять в пищу яйца с кровяными вкраплениями на желтке или как влияют на организм яйца, которые по каким-то причинам не соответствуют принятым стандартам качества.

Красные или коричневые пятна и разводы на желтке чаще всего представляют собой частицы крови или тканей. При формировании яйца внутри курицы оно окружается желточным мешочком, который плотно оплетен густой сетью кровеносных сосудов. Иногда небольшие фрагменты этих сосудов отрываются и попадают прямо в желток вместе с капельками крови. Такое чаще всего случается у несушек преклонного возраста. Любопытный факт: чем темнее оттенок сгустка крови на желтке, тем свежее само яйцо.

Подобные дефекты встречаются гораздо чаще в яйцах с коричневой скорлупой. Тем не менее, нет никаких причин для беспокойства, если на прилавке магазина вам встретятся такие яйца. Они абсолютно безопасны для употребления в пищу в любом виде — их можно жарить, варить и готовить всеми привычными способами. Перед поступлением в продажу каждое яйцо проходит проверку на овоскопе, позволяющем выявить наличие посторонних вкраплений внутри. Так что даже если отдельные нестандартные яйца «просочились» сквозь этот контроль, нет никаких причин опасаться их использования в кулинарии. Главное — тщательно прожаривать или проваривать такие яйца перед употреблением.

Итак, если в следующий раз вы заметите кровяные разводы на желтке приобретенных в магазине яиц, не спешите их выбрасывать. Это всего лишь незначительный производственный недочет, никак не влияющий на безопасность продукта при правильной обработке и приготовлении.

Что касается цен, то в Уфе самые дешевые яйца на данный момент можно купить в гипермаркете «О’Кей» — 78 рублей за десяток яиц второй категории. В сети «Перекресток» более доступные яйца обойдутся как минимум в 116 рублей за упаковку. В «Ленте» стартовая цена — 156 рублей за десяток, а в «Пятерочке» — от 130 рублей. В «Самокате» яиц пока нет в продаже, а в магазинах «Магнит» они доступны от 110 рублей за десяток.

Автор: Семен Подгорный