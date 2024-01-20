Завершает работу с 18 января: «Красное&Белое» и Fix Price приняли новое важное решение

Важные изменения ждут потребителей двух крупных российских ритейлеров – сетей магазинов «Красное&Белое» и Fix Price.

Ранее известная фиксированными ценами на широкий ассортимент непродовольственных товаров сеть Fix Price объявила о преобразовании в супермаркеты полного цикла. Теперь помимо товаров для дома здесь можно купить продукты питания, канцелярские принадлежности, средства бытовой химии и многое другое. Это значит, что ассортимент магазинов Fix Price стал еще шире, а цены по-прежнему доступны.

Кроме расширения ассортимента, компания активно внедряет программы лояльности, позволяющие покупателям экономить. Например, недавно действовала акция с начислением дополнительных бонусных баллов на товары из заказа. Однако полученные в рамках акции промокоды необходимо было активировать до 17 января, иначе они утратили силу.

Что касается сети алкогольных магазинов и продуктовых лавок «Красное&Белое», то здесь также произошли перемены. Компания сообщила о скором завершении действия программы, в рамках которой при покупке коньяка покупатели могли получить со скидкой бутылку вина и набор конфет всего за рубль. Данное предложение прекратит свое действие 22 января.

Таким образом, у потребителей остаётся совсем немного времени, чтобы воспользоваться текущими выгодными предложениями от сетей «Красное&Белое» и Fix Price до вступления в силу заявленных изменений.

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Автор: Семен Подгорный