В магазинах появились новые яйца: они могут жестко обмануть

В последнее время на прилавках продуктовых магазинов России стали заметны новые упаковки с куриными яйцами. Если раньше привычными были коробки по 10 яиц, то теперь появились упаковки всего по 6 яиц. Это нововведение производителей вызвало активное обсуждение в интернете и социальных сетях.

Повышенный интерес покупателей к этой теме во многом связан с опубликованными данными Росстата о стремительном росте цен на куриные яйца в 2023 году. Согласно официальной статистике, к концу прошлого года цены на это продовольственное сырье подскочили более чем на 60%. Это оказался самый значительный ценовой скачок среди всех основных продуктов питания.

Однако эксперты и аналитики считают, что появление упаковок по 6 яиц не имеет прямой связи с удорожанием этого продукта. Они полагают, что новая упаковка скорее всего никак не отражает попытки производителей скрыть рост реальных затрат и цен на яйца. Вероятно, это обычный маркетинговый ход или новое предложение поставщиков упаковочных материалов, на которое согласились производители.

Сами представители крупнейших птицефабрик также объясняют появление упаковок по 6 яиц стремлением привлечь покупателей новым форматом. При этом они подчеркивают, что параллельно продолжают выпускать продукцию в традиционных коробках на 10 и 20 яиц. Например, в Уфе упаковки по 6 яиц пользуются повышенным спросом, поскольку кажутся относительно недорогими. В сети «Лента» они стоят 113 рублей, в то время как коробки на 10 яиц — уже 160 рублей. В «О’Кей» цена «шестерки» — 75 рублей.

Автор: Семен Подгорный