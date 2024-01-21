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Яйца в магазинах впервые подешевели: падение цен по-настоящему рассмешит

Яйца в магазинах впервые подешевели: падение цен по-настоящему рассмешит

Свежие данные госстатистики свидетельствуют о постепенном снижении стоимости куриного яйца в розничной торговле. За последнюю неделю его цена упала на 0,2% по России в целом. В Башкирии это падение оказалось чуть более заметным и составило 1,4%.

Такое удешевление яиц стало частью общей тенденции на понижение цен на социально-значимые продукты питания. В их числе оказались мясо курицы, пшено, свинина, колбасные изделия, макаронные изделия, сахар и чёрный чай.

Специалисты Министерства сельского хозяйства прогнозируют сохранение тренда на постепенное снижение стоимости куриного яйца в ближайшее время. По их оценкам, это обусловлено традиционным падением потребительского спроса после новогодних каникул, а также насыщением рынка дополнительными объёмами данной продукции.

Стоит отметить, что в течение практически всего 2023 года (за исключением лишь июня) наблюдался устойчивый рост цен на куриные яйца. Осенью он был особенно заметен. В итоге, с начала года стоимость яиц выросла на 46,18%. Текущее снижение цен может положительно сказаться как на покупателях, так и на рынке в целом. Это позитивный сигнал для населения, которое теперь вправе ожидать некоторого сокращения расходов на продукты питания.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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