Зато дешевле: турецкие яйца преподнесут настоящий сюрприз

В Россию продолжают завозить куриные яйца из Турции и Азербайджана, что вызывает любопытство потребителей относительно отличий этих продуктов от привычных для нас.

Известный профессор, доктор технических наук поделился результатами своих наблюдений касательно потенциальных различий.

«Необходимо понимать, что по содержанию белков и жиров яйца из Турции и России примерно одинаковы. Однако внешний вид и вкусовые качества могут существенно разниться», — заметил эксперт. «Импортные яйца способны удивить вас цветом желтка — он может быть чрезмерно бледным или, наоборот, очень насыщенным. Вкус желтка также может отличаться от привычного, что обусловлено особенностями кормления птицы. К примеру, если в рацион добавляли рыбную муку, то даже после термической обработки у яиц может ощущаться легкий рыбный привкус».

Кроме того, профессор уточнил, что яйца из других стран могут отличаться по размерам от отечественных, поскольку они, скорее всего, не будут распределены по категориям.

Пока в Уфимских магазинах турецких яиц нет — продаются только российские. Однако по цене они порой отличаются вдвое. Например, самые дешевые сейчас можно приобрести в «Окей» — от 78 рублей за десяток. В «Ашане» цена за яйца начинается от 105 рублей. А в таких сетях как «Перекресток» и «Пятерочка» минимальная стоимость десятка яиц второй категории составляет около 120 рублей.

Автор: Семен Подгорный