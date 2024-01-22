Искусственные яйца: как отличить и какие сюрпризы таятся внутри

В последнее время появились сообщения о том, что в продажу поступают искусственные куриные яйца китайского производства. Эта информация вызвала бурные дискуссии среди потребителей. Многие задумались — насколько правдивы эти слухи? Журналисты провели расследование, но не нашли подтверждений о поставках поддельных яиц в Россию. Тем не менее, факт существования «заменителей» яиц подтвержден.

В магазинах здорового питания продаются так называемые «заменители» яиц, изготовленные из натуральных растительных ингредиентов. Они кардинально отличаются от «подделок» с химическим составом. Интересный факт — российские компании также освоили производство альтернативы натуральным яйцам.

Тем временем, в Китае уже давно наладили выпуск искусственных яиц с использованием различных химических веществ. В состав таких «подделок» входят карбонат кальция, карбонат калия, альгинат калия, квасцы алюмокалиевые, хлорид кальция, бензойная кислота, парафин, гипс, лимонная кислота, желатин, пищевые красители и другие химикаты. В соцсетях можно найти видео о процессе изготовления таких яиц.

Как отличить искусственное яйцо от настоящего? Внешне они могут быть очень похожи, однако подделка будет более гладкой и идеально круглой. Если разбить фальшивку, то через некоторое время «белок» и «желток» превратятся в однородную массу. Кроме того, при поджигании фальшивая «скорлупа» будет гореть, в отличие от настоящей.

В процессе кулинарной обработки искусственные яйца также можно распознать. У них есть химический запах и резиновый привкус. После варки «желток» подделки не поменяет цвет по краям и останется эластичным, тогда как в настоящем яйце он будет крошиться. Также «белок» искусственного яйца пожелтеет и развалится.

Почему вообще производят такие подделки? Во-первых, это очень выгодный бизнес. Себестоимость фальшивых яиц составляет лишь 25% от стоимости натуральных, а срок их хранения практически не ограничен. Однако в мире уже несколько лет ведутся разработки растительной альтернативы куриным яйцам. В состав таких «яиц» входят белки бобовых культур, куркума, морковный экстракт, рапсовое масло и другая растительная пища. Важный момент — в них совершенно отсутствует холестерин.

Что происходит на полках продуктовых магазинов Уфы? Там нет ни искусственных яиц, ни импортных. Есть только отечественные яйца, правда пока из других регионов России. При этом цены остаются высокими. Например, в «Ленте» самые дешёвые яйца стоят 156 рублей за десяток. В центральном магазине «Ашан» вообще продают только яичные желтки. Самые бюджетные яйца — в «Окей» за 115 рублей за десяток. В «Пятерочке» минимальная цена — 120 рублей, а в «Перекрестке» — 124 рубля.

Автор: Семен Подгорный