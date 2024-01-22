Названы настоящие причины небывалого роста цен на яйца

В последние месяцы на прилавках российских магазинов наблюдается стремительный рост цен на куриные яйца. Это привело к значительному ажиотажу и длинным очередям покупателей за данным продуктом во многих регионах страны. К примеру, в некоторых городах яйца начали реализовывать даже поштучно по завышенной цене.

Данная ситуация не осталась без внимания федеральных органов власти. Представители правительства уже начали обсуждать сложившуюся проблему и возможные пути её решения. В частности, предлагаются такие меры, как введение ограничений на уровень торговых надбавок к ценам производителей, стимулирование отечественных производителей для наращивания объемов производства яиц, а также даже отмена ввозных пошлин на импортируемую яичную продукцию.

По мнению ведущих отраслевых экспертов и аналитиков, столь стремительный рост цен на куриные яйца в России обусловлен целым комплексом разнообразных причин и факторов.

Так, ведущий эксперт РАНХиГС в области АПК отмечает, что в последнее время отчётливо прослеживается тенденция роста общего потребительского спроса населения на яйца и яйцепродукты. Это подтверждается статистическими данными об индексе физического объёма их покупок. По одной из версий, такой рост спроса обусловлен общим увеличением реальных доходов и покупательной способности населения, что позволяет россиянам приобретать больше продуктов питания, включая яйца. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой яйца в последнее время становятся относительно более доступным и в то же время полезным источником животного белка для многих потребителей на фоне опережающего роста цен на такие традиционные продукты, как мясо птицы.

Так, генеральный директор Российского птицеводческого союза отмечает, что на фоне общего подорожания всех продуктов питания, потребители всё чаще отдают предпочтение яйцам как наиболее доступному и в то же время питательному источнику животного белка. Известный российский экономист Анастасия Тарасова также придерживается мнения, что снижение общей покупательной способности населения в условиях высокой инфляции в сочетании с опережающим ростом цен на многие другие товары массового потребления делает куриные яйца весьма привлекательным и выгодным выбором для многих потребителей.

С другой стороны, по мнению главы аналитической компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, основной причиной ажиотажного спроса на яйца является в первую очередь значительный рост реальных доходов и покупательной способности населения на фоне повышения заработных плат и различных социальных выплат. Вместе с тем, отдельные временные спады в производстве также могут оказывать существенное влияние на рост ценовой динамики. Так, несмотря на то, что по итогам текущего года в целом производство яиц в России несколько превысило уровень прошлого года, в ряде месяцев всё же наблюдалось его временное падение. Подобное кратковременное снижение предложения на фоне растущего спроса могло вызвать локальный дисбаланс на рынке и рост цен.

Как считает депутат Госдумы Сергей Лисовский, немаловажную роль в росте цен на яйца могут играть и сезонные колебания спроса. Так, традиционно в преддверии Нового года спрос на данный продукт значительно возрастает.

Также на динамику цен оказывают влияние макроэкономические факторы, такие как курс национальной валюты, стоимость импортируемых кормов и оборудования, расходы на логистику и упаковку. Как поясняет зампред правления Российского продовольственного союза, в 2022 году резко выросла себестоимость производства яиц, что также не могло не отразиться на уровне цен для конечных потребителей.

Автор: Семен Подгорный