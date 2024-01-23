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Чем отличаются турецкие яйца от российских: ученый дал честный ответ

Чем отличаются турецкие яйца от российских: ученый дал честный ответ

Цены на яйца в России в последнее время резко взлетели вверх, вызвав недоумение и беспокойство у потребителей. Если говорить конкретно, то за один только месяц они подорожали на 15%, а за весь прошлый год — на 37%. Такая ситуация даже заставила президента публично прокомментировать происходящее, отметив, что спрос на яйца сейчас очень высок, а отечественные производители просто не успевают его удовлетворять.

В связи с дефицитом российских яиц на прилавках все чаще появляется импортная продукция, в частности из Турции. Экспертов в области пищевой безопасности заинтересовал вопрос: насколько безопасно употреблять турецкие яйца и чем они отличаются от яиц российских кур?

Опрошенный нами биотехнолог пояснил, что по основным пищевым характеристикам, таким как содержание белка и жира, импортные яйца практически ничем не отличаются от отечественных. Однако некоторые различия во вкусе и цвете желтка все же существуют. Это связано с тем, что птицу в России и Турции кормят по-разному. Например, использование рыбной муки может придавать желтку яиц специфический рыбный привкус.

При этом эксперт отметил, что срок годности у импортных яиц, как правило, довольно велик, поскольку до прилавка они добираются не более чем за неделю. В то же время свежеснесенные яйца, которым сутки от роду, сегодня стали редкостью даже на местных рынках.

Тем не менее, испорченное яйцо можно купить, в принципе, в любой стране мира. Главное — внимательно осматривать скорлупу, которая не должна иметь трещин. Если она целая, риск приобрести просроченный товар минимален.

А пока в Уфе цены на яйца продолжают расти. В некоторых торговых сетях десяток подорожал до 149 рублей. При этом в ряде магазинов яиц в принципе нет в наличии. Самые доступные цены сегодня у «Магнита» и «О’Кей» — 110-115 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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