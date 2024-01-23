340 рублей: магазины удивили новыми ценами на бананы

В российских городах наблюдается резкий рост цен на бананы. В частности, стоимость этого популярного тропического фрукта в некоторых супермаркетах достигла отметки в 340 рублей за килограмм, что вызвало удивление и возмущение местных жителей.

Согласно данным интернет-сервисов по доставке продуктов, один из крупных уфимских магазинов предлагал бананы по цене 170 рублей за 500 граммов. В то же время в других точках города эти фрукты можно было купить значительно дешевле — от 145 до 155 рублей за килограмм. К примеру, в сети «Перекресток» килограмм бананов обходился покупателям в 150 рублей, в «Ашане» — тоже 150 рублей, а в «Ленте» — чуть дороже, 155 рублей.

По словам представителей торговых сетей, резкий рост цен произошел после новогодних праздников. Если до этого бананы продавались по 100-110 рублей за килограмм, то теперь их стоимость подскочила до 160 рублей и выше.

Эксперты объясняют подобную ситуацию совокупностью различных факторов. Это и сезонные колебания спроса и предложения, и влияние политических процессов в Эквадоре, являющемся одним из крупнейших экспортеров бананов.

Автор: Семен Подгорный