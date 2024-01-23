Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

340 рублей: магазины удивили новыми ценами на бананы

340 рублей: магазины удивили новыми ценами на бананы

В российских городах наблюдается резкий рост цен на бананы. В частности, стоимость этого популярного тропического фрукта в некоторых супермаркетах достигла отметки в 340 рублей за килограмм, что вызвало удивление и возмущение местных жителей.

Согласно данным интернет-сервисов по доставке продуктов, один из крупных уфимских магазинов предлагал бананы по цене 170 рублей за 500 граммов. В то же время в других точках города эти фрукты можно было купить значительно дешевле — от 145 до 155 рублей за килограмм. К примеру, в сети «Перекресток» килограмм бананов обходился покупателям в 150 рублей, в «Ашане» — тоже 150 рублей, а в «Ленте» — чуть дороже, 155 рублей.

По словам представителей торговых сетей, резкий рост цен произошел после новогодних праздников. Если до этого бананы продавались по 100-110 рублей за килограмм, то теперь их стоимость подскочила до 160 рублей и выше.

Эксперты объясняют подобную ситуацию совокупностью различных факторов. Это и сезонные колебания спроса и предложения, и влияние политических процессов в Эквадоре, являющемся одним из крупнейших экспортеров бананов.

Новые яйца: в магазинах резко растет цена на любимый миллионами россиянам фрукт

Читайте также:

Новые яйца: в магазинах резко растет цена на любимый миллионами россиянам фрукт
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok