Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали

Новости о повышении цен на топливо на автозаправочных станциях застали водителей врасплох. По данным отраслевых экспертов, оптовые цены на бензин выросли более чем на 10% с начала года. Причиной столь резкого подорожания топлива стали проблемы с модернизацией нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Нижнем Новгороде.

Издание «Ведомости» сообщает, что оптовая цена 92-го бензина увеличилась до 44 318 рублей за тонну, а 95-го — до 47 461 рубля. Это означает подорожание на 12,7% и 12% соответственно. Такие цифры свидетельствуют о серьезных переменах на рынке нефтепродуктов, которые не могут не сказаться на бюджетах автолюбителей.

Тем не менее, в компании «Лукойл» заверили, что внутренний спрос будет удовлетворен благодаря координации работы с другими предприятиями отрасли. Это должно успокоить автовладельцев и не допустить долгосрочного роста цен на топливо.

19 января вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Было принято решение нарастить производство бензина и дизельного топлива в 2024 году, а также оптимизировать графики ремонта НПЗ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить негативных последствий для потребителей.

Автор: Семен Подгорный