Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали

Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали

Новости о повышении цен на топливо на автозаправочных станциях застали водителей врасплох. По данным отраслевых экспертов, оптовые цены на бензин выросли более чем на 10% с начала года. Причиной столь резкого подорожания топлива стали проблемы с модернизацией нефтеперерабатывающего завода «Лукойл» в Нижнем Новгороде.

Издание «Ведомости» сообщает, что оптовая цена 92-го бензина увеличилась до 44 318 рублей за тонну, а 95-го — до 47 461 рубля. Это означает подорожание на 12,7% и 12% соответственно. Такие цифры свидетельствуют о серьезных переменах на рынке нефтепродуктов, которые не могут не сказаться на бюджетах автолюбителей.

Тем не менее, в компании «Лукойл» заверили, что внутренний спрос будет удовлетворен благодаря координации работы с другими предприятиями отрасли. Это должно успокоить автовладельцев и не допустить долгосрочного роста цен на топливо.

19 января вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний. Было принято решение нарастить производство бензина и дизельного топлива в 2024 году, а также оптимизировать графики ремонта НПЗ. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить негативных последствий для потребителей.

340 рублей: магазины удивили новыми ценами на бананы

Читайте также:

340 рублей: магазины удивили новыми ценами на бананы
Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok