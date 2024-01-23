Турецкие яйца не спасут: цены будут расти

Новость о том, что правительство России приняло решение об обнулении пошлин на импорт яиц, чтобы получить около 1,2 миллиарда штук из Турции и Азербайджана, вызвала бурю обсуждений в соцсетях. Многие пошутили, что «были ножки Буша, а стали яйца Эрдогана». Однако на деле пока никакого резкого снижения цен в магазинах не наблюдается — на 22 января десяток куриных яиц по-прежнему стоил порядка 130 рублей.

По данным Росстата, средняя цена за последнюю неделю держалась чуть ниже отметки в 130 рублей. Эксперты объясняют сохранение высоких цен тем, что издержки производителей продолжают расти. Главным фактором является ослабление курса рубля, из-за чего закупка и обслуживание импортного оборудования для птицефабрик стали обходиться дороже. Также выросли расходы на логистику и оплату труда персонала. В итоге производители вынуждены закладывать эти издержки в конечную стоимость яиц.

Кроме того, в ряде регионов России пострадало поголовье кур из-за вспышек птичьего гриппа. К примеру, в Башкирии было уничтожено более 3 миллионов птиц на одной из фабрик. Это тоже сказалось на сокращении предложения и росте цен.

По мнению эксперта в области агробизнеса, сезонное увеличение спроса на яйца и проблемы с логистикой также стали причинами подорожания в последние месяцы. Он подчеркнул, что если производители будут удерживать прежние цены, несмотря на растущие издержки, их бизнес станет убыточным. А это может привести к закрытию предприятий и еще большему дефициту продукции.

Кроме того, по его словам, на потребление яиц перешли малоимущие граждане, которым стало не по карману мясо птицы. Это тоже увеличило спрос. Определенную роль в росте цен играют и наценки ритейлеров, которые вслед за оптом поднимают ценники для конечных покупателей.

Эксперт предположил, что после широкого освещения проблемы в СМИ, государство начнет пристальнее следить за необоснованным завышением цен через ФАС. Он напомнил, что продовольственный рынок особенно чувствителен к любым колебаниям в периоды геополитической нестабильности. В качестве примера он привел взлет цен на сахар в 2021 году на фоне ажиотажного спроса.

По прогнозу эксперта, высокие цены на яйца сохранятся до тех пор, пока население будет их покупать по текущим расценкам. Ощутимое снижение может произойти только к маю, когда вырастет предложение. Он отметил, что без вмешательства государства, используя только экономические методы, придется привыкнуть к таким ценам и научиться с этим жить.

Автор: Семен Подгорный