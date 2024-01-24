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В магазинах обнаружили странные яйца: они неприятно удивят

В магазинах обнаружили странные яйца: они неприятно удивят

Недавно в средствах массовой информации появились тревожные сообщения о том, что в одном из регионов России были обнаружены куриные яйца с остаточным содержанием запрещенного антибиотика. Как оказалось, это произошло в Нижегородской области.

Согласно данным специального исследования, проведенного региональной лабораторией в рамках продуктового мониторинга, в яйцах содержались следы офлоксацина. Это вызвало большой общественный резонанс, так как подобные находки чреваты серьезными рисками для здоровья потребителей.

Дело в том, что попадание антибиотиков в организм через пищевые продукты в дальнейшем может осложнить лечение бактериальных инфекций. Кроме того, длительное употребление таких продуктов повышает вероятность негативных последствий.

Организация, обнаружившая антибиотики в яйцах, уже опубликовала результаты анализов и оповестила контролирующие органы о выявленных нарушениях. Однако пока неизвестно, под каким брендом реализовывалась некачественная и потенциально опасная для людей продукция.

Тем временем в Уфе ситуация с яйцами остается стабильной. Несмотря на общее подорожание продуктов, цены на яйца пока не растут. Самые доступные цены на яйца второй категории можно найти в магазинах «Окей» — 78 рублей за десяток. На втором месте по доступности — «Магнит» и «Ашан», где цена яиц первой и второй категории составляет 110 рублей.

Чуть дороже обойдутся покупателям яйца в других торговых сетях Уфы. К примеру, в «Перекрестке» вторая категория яиц стоит 124 рубля за десяток, а в «Пятерочке» — 120 рублей. Таким образом, несмотря на тревожные новости из других регионов, в столице Башкирии ситуация с качеством и ценами на яйца пока остается благополучной.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца
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