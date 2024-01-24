Раскрыты настоящие причины резкого подорожания бензина

Резкий рост цен на бензин в последнее время вызывает массу вопросов у экспертов и рядовых граждан. Во вторник оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской бирже вновь пошли вверх: бензин АИ-92 подорожал на 2,04% до 45,7 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 — на 2,11% до 48,7 тысяч. Также выросли цены на дизельное топливо — летнее на 0,97%, зимнее на 0,66%.

За последний месяц рост составил 20% — ощутимо больно ударив по кошелькам автолюбителей. Причины такой ситуации видятся экспертам в недавней аварии на Нижегородском НПЗ «Лукойл», поставляющем топливо в Московский регион. Предположительно, вышло из строя важное импортное оборудование, ремонт которого сейчас затруднен из-за санкций.

Однако не везде ситуация столь плачевна — к примеру, в Башкирии цены пока держат стабильность. Последний раз они росли там в начале января, так что жителям республики повезло больше остальных. Возможно, местные власти нашли способы сгладить скачки конъюнктуры или запаслись топливом заранее.

В любом случае, проблема роста цен на бензин не решена и требует внимания как экспертов, так и чиновников. Скачки стоимости топлива грозят инфляцией и снижением уровня жизни граждан. Необходим комплекс мер по стабилизации ситуации на топливном рынке страны.

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Автор: Семен Подгорный