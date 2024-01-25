Известны новые цены на яйца в России: такого никто не ожидал

Цены на продукты питания в России в последнее время растут в геометрической прогрессии. Особенно сильно это коснулось такого традиционного и популярного продукта, как куриные яйца. Если говорить конкретно о Башкирии, то здесь яйца за последний год подорожали на целых 84,1%. Это значительно превышает общий рост цен на продовольственные товары, составивший 8,6%.

Такое резкое повышение стоимости яиц стало полной неожиданностью как для жителей региона, так и для экспертов. Ведь по официальным данным инфляция в Башкирии в декабре 2023 года составила 5,6%, что даже ниже общероссийского показателя в 7,4%. Откуда же тогда взялся такой рост цен именно на яйца?

Дело в том, что реальный уровень инфляции в России гораздо выше официальных цифр. По оценкам некоторых экономистов, цены в стране в 2023 году выросли фактически на 15%. Причина в обвале курса рубля, который за год потерял по отношению к доллару около 40% своей стоимости. А значит, импортные товары и ингредиенты для отечественного производства тоже сильно возросли в цене. В итоге это не могло не сказаться на стоимости товаров на полках российских магазинов.

Что касается конкретно яиц, то здесь, видимо, сказался еще и дефицит предложения. В условиях санкций и разрыва логистических цепочек яичное производство в России снизилось. А с учетом традиционно высокого спроса на этот продукт, нехватка предложения и привела к резкому взлету цен.

К примеру, в крупнейших торговых сетях Уфы сейчас десяток самых дешевых яиц стоит от 78 до 120 рублей. А ведь еще совсем недавно, в конце 2022 года, их можно было купить всего за 40-50 рублей. Так что для многих покупателей такое повышение цен стало настоящим шоком.

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Автор: Семен Подгорный