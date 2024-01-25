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Из магазинов пропадают любимые россиянами фрукты: названы настоящие причины

Из магазинов пропадают любимые россиянами фрукты: названы настоящие причины

Уфимские покупатели с удивлением обнаружили, что бананы исчезли с полок некоторых продуктовых магазинов. Эта проблема пока затронула лишь отдельные торговые точки, однако уже вызвала беспокойство у покупателей и продавцов.

Мы решили разобраться, что же происходит на самом деле и почему так не хватает этих популярных фруктов. С целью выяснить наличие дефицита, мы посетили продовольственные магазины в разных районах города. Оказалось, что в ряде супермаркетов сетей «Пятерочка» и «Магнит» бананы действительно отсутствуют. Пустые полки бросались в глаза. После нескольких попыток нам удалось отыскать эти фрукты в других магазинах, однако их ассортимент был существенно ограничен.

Задача найти бананы оказалась проще в крупных гипермаркетах. Там эти фрукты имеются в наличии, хотя зачастую по более высоким ценам. К примеру, в одном из овощных киосков цена за килограмм бананов достигала 205 рублей. Для сравнения, в таких розничных сетях как «Ашан» и «Перекресток» эти фрукты стоят порядка 150 рублей. Самые низкие цены — 124 рубля за кг — мы обнаружили в магазинах «Метро» и «Лента».

Продавцы объясняют высокие цены и нехватку бананов проблемами с поставками. Эквадор, основной экспортер этих фруктов в Россию, столкнулся с массовыми протестами и введением чрезвычайного положения. Деятельность местных фирм-экспортеров оказалась парализована, что и сказалось на объемах поставок в нашу страну. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены
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