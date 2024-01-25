Жители готовятся к дефициту яиц: в некоторых магазинах вводят лимит на человека

Среди потребителей Казахстана разгораются дискуссии о возможном дефиците куриного яйца. Поводом для беспокойства послужила просьба России увеличить поставки этого продукта в связи с нехваткой на собственном рынке. Это вызывает опасения у жителей относительно роста цен на этот социально-значимый товар.

Многие казахстанцы обеспокоены возможным подорожанием яиц. «Если производства хватает на внутренний рынок, цены остаются низкими. Если начинается дефицит, растут и цены», — констатировал житель одного из городов. Действительно, в ряде магазинов введены ограничения на продажу — не более одного лотка в руки.

Однако эксперты успокаивают: дефицита яиц в Казахстане не предвидится. Ежегодно производится более 5 млрд штук, что составляет в среднем 235 яиц на человека. В прошлом году в Россию было экспортировано 2,6 млн яиц. При этом расширение экспорта осложняется жестким контролем качества продукции со стороны надзорных органов.

Глава союза птицеводов отметил, что торговля с Россией не станет прибыльной — цены там примерно такие же. Однако при хорошей цене экспорт может быть выгоден.

Тем временем в Уфе рост цен на яйца приостановился. К примеру, в «Магните» и «Пятерочке» десяток стоит 110 рублей. «Окей» вовсе устроил акцию щедрости — 78 рублей за 10 штук. Ассортимент в «Ашане» широк — от 105 до 130 рублей за десяток.

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Автор: Семен Подгорный