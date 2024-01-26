Восторг обеспечен: эксперты Роскачества назвали лучшие вина

Эксперты ведущего российского центра по тестированию продукции провели масштабное исследование отечественных вин. Это стало частью уникального проекта «Винный гид России», не имеющего аналогов по масштабу за всю историю страны.

Было проанализировано огромное количество образцов из пяти основных категорий: белые, красные и розовые столовые вина, а также игристые и десертные. На первом этапе объявили результаты по двум самым востребованным группам — белым и красным тихим винам.

В номинации сухих белых вин победителем стал Шардоне урожая 2018 года от кубанского завода «Мысхако». Это вино получило высочайшую оценку экспертов — 84,75 балла из ста возможных. Среди выдержанных белых вин первое место досталось образцу Chateau Tamagne Chardonnay 2017 года с полуострова Тамань. В категории полусладких белых лидером стал Мускат виноделов Крыма из компании «Инкерман» урожая 2019 года.

В прошлом году лучшим среди красных вин из сорта каберне совиньон был признан образец «Esse Каберне». Это вино набрало 83,66 балла по стобалльной шкале. На втором месте среди сухих красных — продукция крымских виноделов Alma Valley. Третье место досталось вину новороссийской компании «Мысхако».

В категории полусладких красных высоко оцененных образцов оказалось немного. Выделялось в этом сегменте производство компании «Массандра» с полуострова Крым. Их полусладкое красное вино «Саперави» получило 81,73 балла от дегустаторов.

Отметим, что за первые девять месяцев 2020 года розничные продажи вина выросли на 6,6% по сравнению с тем же периодом 2019-го. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, на положительную динамику повлияли не только пандемия и самоизоляция, но и бум внутреннего туризма после закрытия зарубежных направлений. Это стимулировало спрос на винную продукцию. А во время проведения «Дней российских вин» с 10 октября наблюдался сопоставимый прирост продаж по сравнению с аналогичной осенней акцией прошлого года.

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Автор: Семен Подгорный