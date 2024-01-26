Названы новые цены на яйца: такого россияне не ожидали

Цены на продукты питания в России продемонстрировали неожиданную динамику в последние недели. Особенно заметное снижение коснулось стоимости куриных яиц — если раньше они неуклонно дорожали на протяжении всего 2023 года, достигнув роста более 60% по итогам года, то теперь наблюдается обратная тенденция.

По данным Росстата, с 10 по 15 января цены на яйца снизились на 0,2%, а в следующую неделю, с 16 по 23 января, падение ускорилось до 1,4%. Такая динамика идет вразрез с предыдущим трендом и является неожиданностью для потребителей.

Схожие процессы затронули и другие виды продуктов. В частности, мясо куриное, которое тоже активно дорожало в 2023 году, в декабре показало снижение цен на 1,9%, а в январе это падение продолжилось и составило еще 2,2%.

Кроме куриных яиц и мяса, статистика фиксирует удешевление таких товаров как свинина, сахар, крупы (пшено, гречка), стиральный порошок и авиабилеты. Однако не все категории продемонстрировали снижение — выросли в цене фрукты, овощи, баранина, соль, масло. Также отмечается подорожание лекарственных препаратов.

Несмотря на локальное удешевление отдельных групп товаров, общий индекс потребительских цен в России пока не демонстрирует устойчивой дефляционной динамики. С начала января рост цен составил 0,46% в среднем по стране.

Что касается конкретных цен на яйца в розничных сетях, то в Уфе самые дешевые яйца стоимостью 105 рублей за десяток предлагает магазин «Ашан». Более высокие цены фиксируются в «Ленте» (134 рубля), в то время как в «Магните» и «Пятерочке» минимальная цена также начинается от 110 рублей. В сети «Окей» дешевых яиц уже не осталось, минимальная цена — 120 рублей.

Автор: Семен Подгорный