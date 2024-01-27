Сколько будут стоить иностранные яйца: власти удивили ответом

Российский продовольственный рынок вновь столкнулся с очередными переменами: на этот раз речь идет о поступлении импортных куриных яиц в торговые сети. О подобных нововведениях рассказал заместитель главы Минпромторга РФ. По его словам, конечная стоимость данной продукции будет напрямую зависеть от колебаний обменного курса национальной валюты.

Согласно заявлению чиновника, на текущий момент объемы завоза импортных яиц не столь велики на фоне общего спроса в масштабах страны. Тем не менее, уже сам факт их появления можно рассматривать как позитивный знак. В настоящее время потребители могут приобрести такую продукцию в магазинах, оплатив ее в иностранной валюте. А это означает, что розничные цены будут напрямую зависеть от динамики курса рубля.

Ожидается, что после снижения закупочных цен производителями стоимость куриных яиц в рознице также пойдет на убыль. Подобный сценарий может обернуться радостной новостью для рядовых граждан, надеющихся на большую доступность данного продукта.

Кроме того, заместитель главы Минпромторга высказал удовлетворение в связи с тем, что торговые сети начали заключать долгосрочные контракты с производителями яиц. По его мнению, это свидетельствует об ответственном подходе к делу и положительной инициативе для развития внутренней торговли.

А как обстоят дела с ценами на яйца в розничных магазинах Уфы? Слово снова предоставляется представителям власти. По их данным, стоимость этого продукта демонстрирует тенденцию к снижению. Так, в торговой сети «Окей» самые дешевые яйца в настоящее время можно приобрести по цене 130 рублей за десяток. Еще более выгоднее их покупка в магазинах «Магнит» — стартовая цена здесь составляет 103 рубля. В «Ашане» аналогичный продукт обойдется минимум в 113 рублей. Ценовая отметка в 134 рубля зафиксирована в «Ленте». А вот в торговой сети «Пятерочка» за десяток яиц придется выложить 110 рублей.

Автор: Семен Подгорный