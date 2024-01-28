Иностранная компания объявила о новых ценах на товары в России: такого не ожидали

Корма для домашних животных в России станут дороже — такая новость, безусловно, неприятно удивила многих владельцев питомцев. Крупнейший мировой производитель кормов компания Nestle приняла решение о повышении отпускных цен на 12% на всю линейку продукции для кошек и собак под брендами Pro Plan, Purina One, «Гурмэ» и Felix. Это коснется как сухих, так и кормов в жидком виде.

Согласно заявлению компании, новые цены вступят в силу уже 5 февраля текущего года. В частности, влажные корма для кошек и собак известных брендов Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают на 4%, сухие корма Felix для кошек — на 8%, Purina One для кошек и собак — на 10%. Максимально существенный рост цен коснется популярных сухих кормов Pro Plan — для них установлено увеличение стоимости на 12%.

Причиной столь резкого повышения цен послужил серьезный рост себестоимости продукции, вызванный удорожанием сырья. Закупочные цены на мясные, куриные и рыбные ингредиенты для производства кормов выросли на 11-25%. Другие крупные игроки рынка кормов для животных в России — компании Mars и «Мираторг» — также столкнулись с аналогичной ситуацией. Пока эти компании не анонсировали повышения розничных цен, однако рост себестоимости продукции неминуемо приведет к корректировке цен и у других производителей.

Эксперты прогнозируют, что объявленное Nestle повышение отпускных цен может сказаться на 10-12% увеличении розничных цен, если дистрибьюторы и продавцы не будут накручивать существенные наценки. Однако в текущих экономических условиях вряд ли стоит рассчитывать, что рост цен ограничится 10-12%. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии даже прогнозирует, что с учетом всех наценок стоимость импортных кормов для домашних животных в магазинах может вырасти на 30-70%. А цены на отечественные корма, скорее всего, повысятся на 15-30%.

На фоне массового ухода с российского рынка зарубежных производителей кормов, вызванного санкциями и логистическими сложностями, ассортимент импортной продукции для домашних питомцев серьезно сократился. Это только усугубило ситуацию с ростом цен. Российские производители не всегда могут полноценно заместить популярные зарубежные бренды, да и стоимость отечественных кормов тоже пошла вверх.

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Автор: Семен Подгорный