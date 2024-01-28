Новые яйца по-настоящему удивили ценами: такого не ожидали

Новые цены на яйца в продуктовых магазинах действительно оказались неожиданностью для покупателей. После праздничных дней в январе на полках вновь появилось изобилие яиц — в начале января в ряде крупных торговых точек этого товара просто не было в течение нескольких дней из-за дефицита.

Затем последовало стремительное падение цен — в сети магазинов «О’Кей» стоимость десятка яиц упала до 78 рублей. Это даже ниже, чем в начале прошлого года. В настоящее время цены стабилизировались, однако в некоторых магазинах они по-прежнему вызывают удивление, как своей дешевизной, так и наоборот высоким уровнем. Например, в сети «Лента» самые недорогие яйца второй категории предлагаются по 134 рубля за десяток. А в «Ашане» цена стартует от 113 рублей за яйца первой категории.

В магазинах «Пятерочка» и «О’Кей» в настоящее время минимальная цена на яйца составляет 130 рублей за десяток. Еще дешевле продаются яйца в сети «Магнит» — всего 103 рубля. При этом в универсаме «Перекресток» в районе Зеленая Роща яиц в продаже вообще не оказалось. По официальной статистике, средняя цена за десяток яиц сейчас на уровне 130 рублей.

Автор: Семен Подгорный