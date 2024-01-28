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Пришли новые бананы из Эквадора: сколько они стоят

Пришли новые бананы из Эквадора: сколько они стоят

Бананы издавна пользуются большим спросом у российских потребителей, однако их ценообразование подвержено значительным колебаниям из-за разнообразных экономических факторов. Вице-председатель правления Ассоциации предприятий розничной торговли высказал свое мнение относительно текущей конъюнктуры на рынке бананов.

По словам специалиста, несмотря на стабильно высокий спрос, ценовая политика остается неустойчивой, в частности в силу волатильности курса рубля на валютных биржах. Это послужило причиной подорожания бананов осенью прошлого года. Тем не менее, эксперт отметил, что в настоящий момент поставки бананов осуществляются согласно действующим контрактам, перебоев с импортом фруктов не наблюдается.

Динамика цен на бананы весной будет зависеть от соотношения спроса и предложения, валютной конъюнктуры и стоимости логистики. Средняя розничная цена бананов на начало 2024 года составила 152,2 руб./кг, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей. Представитель Ассоциации подчеркнул, что резких ценовых скачков в ближайшее время ожидать не следует, однако долгосрочный прогноз делать сложно.

На данный момент самые дешевые бананы предлагает сеть магазинов «Окей» — 120 рублей за килограмм. В супермаркетах «Метро» цена за килограмм этого самого востребованного у россиян фрукта составляет 139 рублей. В магазинах сети «Лента» килограмм бананов продается по 155 рублей, в «Ашане» — за 160 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: бананы цены
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