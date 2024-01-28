По морю пришли первые яйца из Турции: они по-настоящему удивят

В порт города Новороссийска поступила первая партия яиц из Турции. Это событие вызвало большой интерес у потребителей и участников рынка.

Крупнейший российский производитель яиц, группа компаний «ОЗК», доставила в страну около миллиона штук этого хрупкого и востребованного продукта. Тем самым было положено начало новому этапу в развитии отечественной птицеводческой отрасли — морским поставкам яиц из-за рубежа.

О планах группы «ОЗК» начать завозить яйца из Турции стало известно еще в начале года. И вот, 27 января, долгожданная первая партия была разгружена в порту Новороссийска. По сообщениям компании, ее доставку сопровождали задержки и сложности, связанные с погодными условиями.

В Российском птицеводческом союзе заявляют, что импорт турецких яиц не повлияет на цены на отечественную продукцию. Гендиректор Союза подчеркнула, что объемы зарубежных поставок недостаточны, чтобы изменить ситуацию на рынке. В то же время стоит отметить, что цены на российские яйца начали потихоньку снижаться — пока всего на 0,2%. Это может быть интересно покупателям и предпринимателям в сфере розничной торговли.

По данным на конец января, самые дешевые яйца продаются в сети «Магнит» — 103 рубля за десяток. На втором месте по цене «Пятерочка» — 110 рублей. В «Ашане» минимальная цена — 113 рублей. А вот в сети «Окей» яйца подорожали почти вдвое — до 130 рублей за десяток.

Автор: Семен Подгорный