Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Потребитель в Башкирии »
logtype

Как на самом деле изменились цены на яйца: цифры по-настоящему изумят

Как на самом деле изменились цены на яйца: цифры по-настоящему изумят

За последний год цены на яйца в России выросли в беспрецедентных масштабах, значительно опередив подорожание прочих продуктов питания. Эти цифры поистине шокируют и заставляют многих горожан задуматься о своих расходах на продукты.

По данным Росстата, в среднем по стране за 2023 год яйца подорожали более чем на 61%. Это самый высокий показатель среди всех категорий продовольственных товаров. Для сравнения, мясо птицы за тот же период выросло в цене на 25%.

Особенно сильный скачок цен наблюдался в последние месяцы прошлого года. Только за ноябрь-декабрь стоимость десятка яиц увеличилась на 22%, достигнув отметки почти в 130 рублей.

В региональном разрезе рекорд по подорожанию яиц поставила Башкирия. За 12 месяцев их цена здесь взлетела на 84,13%. Притом что ранее считалось, что в этом субъекте Федерации продукты традиционно дешевле из-за развитого сельского хозяйства.

С начала 2024 года стоимость яиц несколько стабилизировалась и в среднем по России составляет около 120 рублей за десяток. При этом в разных торговых сетях можно обнаружить существенный разброс цен. Например, в магазинах «Ашан» десяток яиц обойдётся покупателю в 103 рубля, тогда как в «Окей» аналогичный товар стоит 130 рублей. В промежутке находятся «Магнит» (110 рублей), «Пятёрочка» (120 рублей).

По морю пришли первые яйца из Турции: они по-настоящему удивят

Читайте также:

По морю пришли первые яйца из Турции: они по-настоящему удивят
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok