Как на самом деле изменились цены на яйца: цифры по-настоящему изумят

За последний год цены на яйца в России выросли в беспрецедентных масштабах, значительно опередив подорожание прочих продуктов питания. Эти цифры поистине шокируют и заставляют многих горожан задуматься о своих расходах на продукты.

По данным Росстата, в среднем по стране за 2023 год яйца подорожали более чем на 61%. Это самый высокий показатель среди всех категорий продовольственных товаров. Для сравнения, мясо птицы за тот же период выросло в цене на 25%.

Особенно сильный скачок цен наблюдался в последние месяцы прошлого года. Только за ноябрь-декабрь стоимость десятка яиц увеличилась на 22%, достигнув отметки почти в 130 рублей.

В региональном разрезе рекорд по подорожанию яиц поставила Башкирия. За 12 месяцев их цена здесь взлетела на 84,13%. Притом что ранее считалось, что в этом субъекте Федерации продукты традиционно дешевле из-за развитого сельского хозяйства.

С начала 2024 года стоимость яиц несколько стабилизировалась и в среднем по России составляет около 120 рублей за десяток. При этом в разных торговых сетях можно обнаружить существенный разброс цен. Например, в магазинах «Ашан» десяток яиц обойдётся покупателю в 103 рубля, тогда как в «Окей» аналогичный товар стоит 130 рублей. В промежутке находятся «Магнит» (110 рублей), «Пятёрочка» (120 рублей).

Автор: Семен Подгорный