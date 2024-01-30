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Сколько будут стоить бензин завтра: такого не ожидали

Сколько будут стоить бензин завтра: такого не ожидали

Эксперты топливного рынка не ожидали, что цены на бензин в России останутся стабильными в ближайшие месяцы. Несмотря на отсутствие факторов, способствующих повышению цен на АЗС, специалисты прогнозировали рост стоимости топлива.

Однако ситуация сложилась иначе. Как отметила эксперт в области топливного рынка, в настоящее время нет предпосылок для увеличения цен на бензин. По ее словам, текущее положение дел указывает на стабильность цен в течение нескольких месяцев.

Эксперт подчеркнула, что в России отсутствует госрегулирование цен на нефтепродукты. По ее мнению, если бы оно было, ценообразование в сфере топлива было бы более прозрачным. Она также считает обоснованными проверки ФАС мелкооптового сегмента рынка и уверена, что служба выявила несоответствие снижения оптовых цен и розничных.

Важно, что осенью правительство временно запретило экспорт бензина и дизтоплива ради стабилизации внутренних цен. Эти и другие меры, по словам эксперта, позволили удержать стоимость бензина АИ-92 на уровне 51 рубль за литр, АИ-95 — 56,5 рублей. Сейчас литр АИ-92 на АЗС «Башнефть» стоит 49 рублей, дизтопливо — 61,4 рубля.

Раскрыты настоящие причины резкого подорожания бензина: новые цены изумят

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Автор: Семен Подгорный
Теги: цены бензин
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