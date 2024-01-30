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На полках магазинов появились турецкие яйца: они по-настоящему изумят

На полках магазинов появились турецкие яйца: они по-настоящему изумят

Появление импортных турецких яиц на прилавках российских магазинов стало настоящим сюрпризом для покупателей. Как заявил в интервью статс-секретарь Виктор Евтухов, это стало возможным благодаря небольшим поставкам из Турции, хотя объемы пока невелики. Тем не менее, россияне могут ожидать постепенного снижения завышенных цен на это дорогостоящее продовольствие.

По словам Евтухова, в России ежегодно потребляется около 46 миллиардов куриных яиц, при этом миллионы импортируются из-за рубежа. Он рад, что импортные яйца уже начали поступать на полки магазинов, несмотря на то, что они приобретаются за валюту, а значит их цена будет зависеть от курса рубля.

Резкий рост цен на отечественные куриные яйца, увеличившихся за последние два месяца почти на 70%, вызвал беспокойство у населения. Однако антимонопольная служба внимательно следит за ценообразованием и установила ограничение наценки на уровне не более 5%, что помогло стабилизировать ситуацию.

В частности, в Уфе самые дешевые куриные яйца продаются в магазине «Окей» — 81 рубль за десяток. Это собственная торговая марка сети. В «Магните» десяток яиц стоит от 103 рублей. В «Ашане» чуть дороже — 105 рублей. А в «Пятерочке» минимальная цена — 110 рублей за десяток.

Как на самом деле изменились цены на яйца: цифры по-настоящему изумят

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Как на самом деле изменились цены на яйца: цифры по-настоящему изумят
Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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