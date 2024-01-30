Раскрыты настоящие причины резкого подорожания курицы и яиц

Повышение цен на куриное мясо и яйца в России в последние месяцы вызвало серьезную озабоченность как у потребителей, так и у производителей. Недавно Росптицесоюз обратился в Минсельхоз с просьбой о дополнительной поддержке отрасли. Однако результаты опроса показали, что большинство россиян считают помощь производителям необоснованной.

Согласно опросу, 74% респондентов уверены, что производители искусственно завысили цены и не нуждаются в какой-либо поддержке государства. Тем не менее, часть опрошенных предложила различные меры помощи. 14% высказались за ограничение торговой наценки на яйца на уровне 5-10%, 9% поддержали идею льготного кредитования производителей, а 3% — выделение субсидий на создание производственной инфраструктуры.

Ситуация с ценами на яйца еще больше запуталась в связи с возбужденным УФАС делом в отношении четырех крупных производителей куриных яиц. Предполагается, что эти компании участвовали в картельном сговоре, что и привело к росту цен. Это вызвало серьезные вопросы со стороны контролирующих органов и заинтересовало правоохранительные органы. В октябре 2023 года упомянутые производители повысили оптово-отпускные цены на яйца на 16-37% по сравнению с предыдущим периодом.

В Уфе сегодня самые дешевые яйца — 110 рублей за десяток — продаются в магазине «Ашан». В «Окей» цена десятка яиц теперь начинается от 115 рублей.

Автор: Семен Подгорный